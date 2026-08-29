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Lakhimpur Kheri News: बस से टकराकर बाइक सवार बहनोई का सिर धड़ से अलग, साले की भी माैत

Sat, 29 Aug 2026 12:03 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 29 Aug 2026 12:03 AM IST
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Brother-in-law riding a bike was beheaded after colliding with a bus, brother-in-law also died
महेवागंज। राखी बंधवाने के बाद पतरासी कस्बे से खरीददारी कर लौटते बेल खुर्द गांव के रमेश चंद्र (32) और उनके साले सियाराम (25) की बस की टक्कर से मौत हो गई। बस के अगले हिस्से से सियाराम की गर्दन कटकर अलग हो गई और दूर जा गिरी।
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नीमगांव के सियाराम शारदानगर क्षेत्र के बेल खुर्द गांव में अपनी इकलौती बहन निर्मला से राखी बंधवाने आए थे। निर्मला के पति रमेश शुक्रवार दोपहर सियाराम को साथ लेकर करीब पांच किमी दूर पतरासी कस्बे में खरीदारी करने गए। खासतौर से उन्हें त्योहार पर घर आए अन्य मेहमानों के लिए भी सब्जी के लिए मीट लेकर आना था। कुछ और भी सामान खरीदने के बाद रमेश बाइक चलाते हुए घर लौटने लगे।
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रमेश करीब दो बजे मुल्ला क्रशर के पास पहुंचे तो अचानक सामने से लखीमपुर से ढखेरवा जाती एक निजी बस आ गई। टक्कर लगने से दोनों गिर गए। इस दौरान पीछे बैठे सियाराम की गर्दन बस के बंपर के पास किसी नुकीले हिस्से से टकराई और कटकर अलग हो गई। दोनों क्षत-विक्षत हालत में दूर तक छिटक गए। रमेश की भी मौके पर मौत हो गई।
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चालक बस छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने बस कब्जे में लेकर दोनों शव पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिए। सीओ सिटी विवेक तिवारी ने बताया कि बाइक सवार दोनों लोगों में से किसी ने हेलमेट नहीं लगाया था। बस चालक को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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