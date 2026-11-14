Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Along with wedding preparations, arrangements for gifts also begin

Lakhimpur Kheri News: शादी की तैयारी के साथ उपहारों का इंतजाम भी शुरू

Sat, 14 Nov 2026 12:33 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 14 Nov 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
Along with wedding preparations, arrangements for gifts also begin
शोरूम पर इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम देखते लोग। संवाद
लखीमपुर खीरी। शादी-विवाह का सीजन शुरू होते ही शहर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। मुस्लिम समाज में शादियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि अन्य समुदायों में भी सहालग की तैयारियां तेज हो गई हैं। देवकली तीर्थ के महंत आचार्य प्रमोद जी ने बताया कि 20 नवंबर से लग्न शुरू हो रही हैं, जो 12 दिसंबर तक चलेंगी।
विज्ञापन

शादी की तैयारियों के साथ लोग उपहारों का इंतजाम भी करने लगे हैं। बरात में देने के लिए घरेलू जरूरतों का सामान खरीदने को ग्राहक शहर के इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल्स और ऑटोमोबाइल शोरूम पहुंच रहे हैं। लोग अपनी पसंद का सामान तय कर एडवांस रुपये जमा करके बुकिंग करा रहे हैं।
विज्ञापन

ग्राहक अभी सामान पसंद कर उसकी कीमत का कुछ हिस्सा जमा कर रहे हैं। खास बात यह है कि वे शादी से एक दिन पहले डिलीवरी लेने की तैयारी कर रहे हैं। एलईडी टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, कूलर, एसी, फर्नीचर, बेड, सोफा, अलमारी समेत घरेलू उपयोग के अन्य सामान की बुकिंग हो रही है। कुछ लोग शादी में उपहार देने के लिए बाइक और अन्य वाहन भी बुक करा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


दुकानदारों के मुताबिक, अभी बुकिंग ठीक-ठाक हो रही है। आने वाले दिनों में सहालग की तारीखें बढ़ने के साथ कारोबार में और तेजी आने की उम्मीद है। दुकानदार युवराज, एजाज असलम, युवराज तिवारी, रमन शेखर, रमेश गुप्ता और शेखावत खान ने बताया कि ग्राहक सामान पसंद करने के बाद एडवांस जमा कर बुकिंग करा रहे हैं। कारोबारियों को इस बार सहालग अच्छी रहने की उम्मीद है।

फर्नीचर व इलेक्ट्रॉनिक्स के रेट
सामान
कीमत
सोफा
20 से 70 हजार रुपये
बेड
15 से 70 हजार रुपये
सिंगारदान
7 से 25 हजार रुपये
डाइनिंग
35 हजार से डेढ़ लाख रुपये
वार्डरोब (लकड़ी) 39 हजार रुपये से शुरू*
वार्डरोब (मेटल)
10 हजार रुपये
वाशिंग मशीन
साढ़े सात हजार रुपये से शुरू
कूलर
पांच हजार रुपये से शुरू
फ्रिज
12 हजार रुपये से शुरू
एसी (विंडो)
28 हजार 500 रुपये से शुरू
एसी (स्प्लिट) 30 हजार रुपये से शुरू
गैस चूल्हा
2,200 रुपये से शुरू
मिक्सर
1,600 रुपये से शुरू
नोट : कीमतें बाजार के मुताबिक हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed