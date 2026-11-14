Lakhimpur Kheri News: शादी की तैयारी के साथ उपहारों का इंतजाम भी शुरू

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शादी की तैयारियों के साथ लोग उपहारों का इंतजाम भी करने लगे हैं। बरात में देने के लिए घरेलू जरूरतों का सामान खरीदने को ग्राहक शहर के इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल्स और ऑटोमोबाइल शोरूम पहुंच रहे हैं। लोग अपनी पसंद का सामान तय कर एडवांस रुपये जमा करके बुकिंग करा रहे हैं।ग्राहक अभी सामान पसंद कर उसकी कीमत का कुछ हिस्सा जमा कर रहे हैं। खास बात यह है कि वे शादी से एक दिन पहले डिलीवरी लेने की तैयारी कर रहे हैं। एलईडी टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, कूलर, एसी, फर्नीचर, बेड, सोफा, अलमारी समेत घरेलू उपयोग के अन्य सामान की बुकिंग हो रही है। कुछ लोग शादी में उपहार देने के लिए बाइक और अन्य वाहन भी बुक करा रहे हैं।दुकानदारों के मुताबिक, अभी बुकिंग ठीक-ठाक हो रही है। आने वाले दिनों में सहालग की तारीखें बढ़ने के साथ कारोबार में और तेजी आने की उम्मीद है। दुकानदार युवराज, एजाज असलम, युवराज तिवारी, रमन शेखर, रमेश गुप्ता और शेखावत खान ने बताया कि ग्राहक सामान पसंद करने के बाद एडवांस जमा कर बुकिंग करा रहे हैं। कारोबारियों को इस बार सहालग अच्छी रहने की उम्मीद है।फर्नीचर व इलेक्ट्रॉनिक्स के रेटसामानकीमतसोफा20 से 70 हजार रुपयेबेड15 से 70 हजार रुपयेसिंगारदान7 से 25 हजार रुपयेडाइनिंग35 हजार से डेढ़ लाख रुपयेवार्डरोब (लकड़ी) 39 हजार रुपये से शुरू*वार्डरोब (मेटल)10 हजार रुपयेवाशिंग मशीनसाढ़े सात हजार रुपये से शुरूकूलरपांच हजार रुपये से शुरूफ्रिज12 हजार रुपये से शुरूएसी (विंडो)28 हजार 500 रुपये से शुरूएसी (स्प्लिट) 30 हजार रुपये से शुरूगैस चूल्हा2,200 रुपये से शुरूमिक्सर1,600 रुपये से शुरूनोट : कीमतें बाजार के मुताबिक हैं।