Lakhimpur Kheri News: आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने समाप्त किया धरना

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किसान संगठनों ने सोमवार सुबह करीब 10 बजे धरना शुरू किया था। उनकी मांगों में आगामी पेराई सत्र के लिए 600 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य घोषित करना, बरवर से अजवापुर वाया पतवन मुल्लापुर मार्ग का निर्माण पूरा कराना और चीनी मिल में ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों से आठ घंटे काम लेना शामिल था।प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार राम बालक, चीनी मिल अधिकारियों और किसान नेताओं गुरपेज सिंह सिद्धू, सुखदेव सिंह, अनूप सिंह सिसौदिया व कुलदीप कनौजिया आदि के बीच वार्ता हुई। समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिलने के बाद किसान नेताओं ने धरना समाप्त कर दिया।