Lakhimpur Kheri News: आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने समाप्त किया धरना
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 21 Sep 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
पसगवां। विभिन्न मांगों को लेकर अजबापुर चीनी मिल गेट पर प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान मजदूर संगठन, भाकियू राष्ट्र शक्ति और जनशक्ति आर्मी के पदाधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिलने के बाद सोमवार को धरना समाप्त कर दिया।
किसान संगठनों ने सोमवार सुबह करीब 10 बजे धरना शुरू किया था। उनकी मांगों में आगामी पेराई सत्र के लिए 600 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य घोषित करना, बरवर से अजवापुर वाया पतवन मुल्लापुर मार्ग का निर्माण पूरा कराना और चीनी मिल में ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों से आठ घंटे काम लेना शामिल था।
प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार राम बालक, चीनी मिल अधिकारियों और किसान नेताओं गुरपेज सिंह सिद्धू, सुखदेव सिंह, अनूप सिंह सिसौदिया व कुलदीप कनौजिया आदि के बीच वार्ता हुई। समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिलने के बाद किसान नेताओं ने धरना समाप्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
किसान संगठनों ने सोमवार सुबह करीब 10 बजे धरना शुरू किया था। उनकी मांगों में आगामी पेराई सत्र के लिए 600 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य घोषित करना, बरवर से अजवापुर वाया पतवन मुल्लापुर मार्ग का निर्माण पूरा कराना और चीनी मिल में ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों से आठ घंटे काम लेना शामिल था।
विज्ञापन
प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार राम बालक, चीनी मिल अधिकारियों और किसान नेताओं गुरपेज सिंह सिद्धू, सुखदेव सिंह, अनूप सिंह सिसौदिया व कुलदीप कनौजिया आदि के बीच वार्ता हुई। समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिलने के बाद किसान नेताओं ने धरना समाप्त कर दिया।
विज्ञापन