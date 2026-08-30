Lakhimpur Kheri News: ईंट-पत्थरों से सिर व चेहरा कूंचकर युवक की हत्या

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अवधेश शुक्रवार को करीब तीन किमी दूर छपौरा में ससुराल गया था। वहां रह रही पत्नी जूली ने उससे राखियां मंगाई थीं। इसके बाद शनिवार को पांडेवारी में उसका शव मिला। बाइक पड़ोस के खेत में पड़ी थी। अवधेश के चेहरे पर ईंट व पत्थरों से प्रहार के कई निशान मिले। रिपोर्ट में उचौलिया के गांव कसरावल निवासी कलक्टर ने आरोप लगाया कि अवधेश की हत्या उसकी पत्नी जूली, ससुर गंगाराम, सास मीना देवी, गंगाराम की दो पुत्रियों अर्चना व वर्षा और गंगाराम के भाई मेवाराम के पुत्र अजय कुमार व नाती अमित कुमार ने की है। हत्या करने के बाद शव को छपौरा से तीन सौ मीटर दूर कच्ची सड़क पर डाल दिया। शनिवार सुबह शव मिलने के बाद पसगवां थाना प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मौके से साक्ष्य जुटाए। मोहम्मदी के सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने छपौरा में अवधेश की ससुराल में दबिश दी, मगर वहां आरोपियों में से कोई नहीं मिला।पुलिस ने बताई हत्या की यह वजहसीओ मोहम्मदी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि जुलाई, 2024 में अवधेश कुमार ने अपने ससुर गंगाराम के भाई मेवाराम को ईंट मारकर घायल कर दिया था। इसमें अवधेश के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। मेवाराम की मौत के बाद केस हत्या की धारा में तरमीम कर दिया गया था। इस मामले में अवधेश पांच माह पूर्व जेल से छूटकर आया था। रिपोर्ट के मुताबिक दो महीने पहले भी अवधेश पर जानलेवा हमला किया गया था।