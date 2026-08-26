फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   A young man climbed a tower after a dispute with his wife

Lakhimpur Kheri News: पत्नी से विवाद के बाद टावर पर चढ़ा युवक

Wed, 26 Aug 2026 11:49 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Wed, 26 Aug 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
A young man climbed a tower after a dispute with his wife
धौरहरा तहसील मुख्यालय के पास टॉवर पर चढ़ा युवक। संवाद
धौरहरा। मोहल्ला फत्तेपुर निवासी साबान उर्फ चुन्ना (23) बुधवार दोपहर पत्नी और परिजनों से विवाद के बाद शराब के नशे में तहसील मुख्यालय के सामने लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया।
विज्ञापन

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद उसे समझा-बुझाकर सुरक्षित नीचे उतार लिया गया।
पुलिस साबान को कोतवाली ले गई। उसके पिता रामस्वरूप, मां, भाई और पत्नी को भी बुलाया गया। पूछताछ में साबान ने पत्नी पर भाई से प्रेम संबंध होने का आरोप लगाया। उस पर कार्रवाई की मांग को लेकर वह टावर पर चढ़ गया। पत्नी ने साबान पर चोरी करने का आरोप लगाते हुए उसके साथ रहने से इन्कार कर दिया। उसने मायके सिंगाही जाने की बात कही।
विज्ञापन

पुलिस ने साबान का आपराधिक इतिहास खंगाला तो सिंगाही, खीरी और धौरहरा थानों में चोरी के चार मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने उसकी पत्नी को मायके पक्ष के लोगों के साथ भेज दिया। युवक के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। सीओ शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed