Lakhimpur Kheri News: पत्नी से विवाद के बाद टावर पर चढ़ा युवक

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सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद उसे समझा-बुझाकर सुरक्षित नीचे उतार लिया गया।पुलिस साबान को कोतवाली ले गई। उसके पिता रामस्वरूप, मां, भाई और पत्नी को भी बुलाया गया। पूछताछ में साबान ने पत्नी पर भाई से प्रेम संबंध होने का आरोप लगाया। उस पर कार्रवाई की मांग को लेकर वह टावर पर चढ़ गया। पत्नी ने साबान पर चोरी करने का आरोप लगाते हुए उसके साथ रहने से इन्कार कर दिया। उसने मायके सिंगाही जाने की बात कही।पुलिस ने साबान का आपराधिक इतिहास खंगाला तो सिंगाही, खीरी और धौरहरा थानों में चोरी के चार मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने उसकी पत्नी को मायके पक्ष के लोगों के साथ भेज दिया। युवक के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। सीओ शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।