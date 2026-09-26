Lakhimpur Kheri News: बारिश के बीच चला आंधी का हथौड़ा, सौ से ज्यादा पेड़ धराशाई

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शहर में जीजीआईसी रोड, डीसी बंगला रोड, राजापुर मार्ग, गोटैयाबाग, नहर की पटरी, पुलिस लाइन मार्ग और पोस्टमाॅर्टम हाउस जाने वाले रास्ते पर पेड़ गिर गए। नगर पालिका की टीम पेड़ों को हटाने में जुटी रही। गुरु गोविंद चौक पर पेड़ गिरने से बिजली के तार सड़क पर आ गए। पुलिस ने रास्ते के एक हिस्से पर बैरिकेडिंग कर आवागमन नियंत्रित किया।रेलवे कॉलोनी के पास गोटैयाबाग में यूकेलिप्टस का पेड़ पप्पू अली के मकान पर गिर गया। इससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया और एक बुजुर्ग व एक युवक घायल हो गए।पोस्टमाॅर्टम हाउस जाने वाले रास्ते पर पेड़ गिरने से लोगों को परेशानी हुई। पुलिस लाइन कॉलोनी के रास्ते से लोगों को वहां पहुंचना पड़ा।लगातार बारिश और तेज हवा के बीच बिजली लाइनों पर पेड़ और डालियां गिरने से शहर के कई हिस्सों में आपूर्ति प्रभावित हुई। नई बस्ती, गढ़ी, छाउछ, नई छाउछ और कलेक्ट्रेट पावर सेंटर क्षेत्र में भी असर पड़ा। डीसी रोड पर पेड़ गिरने से तार और खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। उधरा 11 केवी लाइन पर पेड़ गिरने से भी भारी नुकसान हुआ। शहर में करीब 20 से 25 स्थानों पर तार और खंभे क्षतिग्रस्त होने की जानकारी है।निघासन, पलिया, मितौली, मोहम्मदी और गोला डिवीजन में भी पेड़ और डालियां गिरने से बिजली लाइनों में फॉल्ट आए। बिजली कर्मचारी बारिश के बीच रेनकोट पहनकर आपूर्ति बहाल करने में जुटे रहे। एक साथ कई स्थानों पर नुकसान होने और लगातार बारिश के कारण मरम्मत में समय लगा। मौसम साफ होने के बाद काम में तेजी आने की उम्मीद है।अधीक्षण अभियंता लखीमपुर सर्किल राजीव कुमार यादव ने बताया कि आंधी-बारिश में पेड़ बिजली लाइनों और खंभों पर गिरने से तार व खंभे टूटे हैं। इसका असर लगभग पूरे जिले में है। शहर में भी काफी नुकसान हुआ है। बारिश के कारण मरम्मत कार्य में दिक्कत आ रही है। उन्होंने उपभोक्ताओं से धैर्य रखने की अपील की है।