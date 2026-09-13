Lakhimpur Kheri News: स्कूल में घुसा लंगूर, बच्चों में मची भगदड़

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ग्रामीणों के मुताबिक, यह लंगूर कई दिनों से इलाके में उत्पात मचा रहा है। अब तक कई ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें नोच चुका है। रेंजर मोबीन आरिफ ने बताया कि लंगूर के स्कूल में घुसने की जानकारी मिली है। बंदरों को पकड़ने वाली टीम से जल्द लंगूर को पकड़वा लिया जाएगा।

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मझगईं। दौलतापुर स्थित संविलियन विद्यालय नौगवां में सफेद लंगूर के घुसने से अफरा-तफरी मच गई। लंगूर को देखते ही परिसर में खेल रहे बच्चों में भगदड़ मच गई। बच्चे डर के मारे चीखने-चिल्लाने लगे। शिक्षकों ने तुरंत बच्चों को कमरों में बंद कर दिया और मुख्य चैनल गेट पर ताला लगा दिया। इससे बड़ा हादसा बच गया।