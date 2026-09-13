Lakhimpur Kheri News: खेत में चारा लेने गए ग्रामीण पर तेंदुए का हमला

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चंद्रिका चारा लेने खेत गए थे। इसी दौरान तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। उन्होंने शोर मचाते हुए किसी तरह भागकर जान बचाई। आवाज सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहीं महिलाओं ने भी शोर मचाया। ग्रामीणों के पहुंचने पर तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया।ग्रामीणों ने घायल चंद्रिका को एंबुलेंस से सीएचसी निघासन पहुंचाया। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। रेंजर मोबीन आरिफ ने बताया कि तेंदुए की निगरानी शुरू कर दी गई है। उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है।कुत्तों के भौंकने पर टॉर्च जलाई तो दिखा तेंदुआखमरिया। वन रेंज धौरहरा क्षेत्र के बेहटा गांव के पास शनिवार सुबह करीब चार बजे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर फसल की रखवाली कर रहे प्रमोद कुमार ने टॉर्च जलाई तो केले के खेत में तेंदुआ टहलता दिखाई दिया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने खेत का निरीक्षण कर तेंदुए के पगचिह्न के फोटोग्राफ लिए।बेहटा निवासी प्रमोद कुमार के मुताबिक, वह शनिवार सुबह करीब चार बजे प्रमोद कटियार के केले के खेत में फसल की रखवाली कर रहे थे। इसी दौरान आसपास कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा तो खेत में एक तेंदुआ टहलता दिखाई दिया। वह सतर्क हो गए और ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी।वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और खेत का निरीक्षण किया। टीम ने तेंदुए के पैरों के निशान के फोटोग्राफ लिए। रेंजर अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि निगरानी रखी जा रही है। ग्रामीणों से खेतों की ओर अकेले न जाने, खासकर सुबह और रात के समय सतर्क रहने तथा तेंदुआ दिखाई देने पर उसके पास न जाने की अपील की गई है।