Lakhimpur Kheri News: कटानरोधी परियोजना का 30 मीटर तटबंध क्षतिग्रस्त

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बताया गया कि मंगलवार सुबह परियोजना के पश्चिमी हिस्से में अचानक कटान शुरू हुआ। देखते ही देखते मिट्टी धंसने लगी और करीब 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन और बाढ़ खंड विभाग को दी।सूचना पर एसडीएम युगांतर त्रिपाठी ने बाढ़ खंड विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बाढ़ खंड के अवर अभियंता कुंदनलाल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण करने के बाद मरम्मत कार्य शुरू करा दिया गया।6.23 करोड़ रुपये की लागत वाली कटानरोधी परियोजना का उद्देश्य शारदा नदी के कटान और बाढ़ से क्षेत्र के गांवों व कृषि भूमि को सुरक्षा देना है। ग्रामीणों का कहना है कि कटान नहीं रुका तो परियोजना को और नुकसान हो सकता है।अवर अभियंता कुंदनलाल ने बताया कि क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत शुरू करा दी गई है। परियोजना की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। बाढ़खंड के अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने बताया कि चार दिन से कटानरोधी परियोजना की मरम्मत का काम चल रहा है। हर हाल में परियोजना को सुरक्षित कर लिया जाएगा।