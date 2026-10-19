Lakhimpur Kheri News: एक मंडप में 192 जोड़ों ने की नई जिंदगी की शुरुआत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

समारोह में वर-वधुओं और उनके परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। भोजन के बाद नवदंपतियों को उपहार दिए गए। समारोह में विधायक योगेश वर्मा, ब्लॉक प्रमुख दिव्या सिंह, सीडीओ योगानंद, जिला समाज कल्याण अधिकारी वंदना सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी सीमा त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दीं।जिला समाज कल्याण अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि योजना के तहत प्रति जोड़े के लिए एक लाख रुपये का बजट है। इसमें 64 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में दिए जाएंगे। 21 हजार रुपये का घरेलू सामान दिया गया, जबकि 15 हजार रुपये भोजन, टेंट और आयोजन संबंधी अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च किए गए।मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पंजीकरण कराया था। भव्य पंडाल में नेहा के साथ धूमधाम से विवाह हुआ। काफी अच्छा महसूस हो रहा है। सरकार की यह योजना काफी अच्छी है।-अभिषेक कुमार व नेहालक्ष्मी देवी के साथ धूमधाम से विवाह हुआ। गृहस्थी के लिए जरूरी सामान भी दिया गया। सामूहिक विवाह के लिए चार माह पहले ही पंजीकरण कराया था।-ललित कुमार व लक्ष्मी देवीखुशियों के समारोह में अन्न की बर्बादी, विधायक ने जताया दुखलखीमपुर खीरी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में एक ओर नवदंपतियों की नई गृहस्थी की शुरुआत हुई, वहीं दूसरी ओर भोजन की बर्बादी भी देखने को मिली। वर-वधू पक्षों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। कई लोगों ने प्लेटों में जरूरत से ज्यादा भोजन परोस लिया। पूरा न खा पाने पर उसे परिसर में ही फेंक दिया। भोजन की बर्बादी का दृश्य देखकर कई लोगों ने तत्कालीन सीडीओ अभिषेक कुमार की व्यवस्था को याद किया। उन्होंने लंच पैकेट की व्यवस्था की थी, जिससे अन्न की बर्बादी नहीं हुई थी। विधायक योगेश वर्मा ने भी भोजन बर्बाद किए जाने पर दुख जताया। संवाद