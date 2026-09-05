Lakhimpur Kheri News: 127 अधिकारियों ने की गोशालाओं की जांच, रिपोर्ट अब तक नहीं दी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 05 Sep 2026 11:29 PM IST
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लखीमपुर खीरी। जिले की गोशालाओं की व्यवस्थाओं की जांच के लिए 127 अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी। अधिकारियों ने गोशालाओं का निरीक्षण तो कर लिया, लेकिन अधिकांश ने अब तक रिपोर्ट जिला प्रशासन को नहीं सौंपी।
डीएम ने तीन सितंबर तक जांच रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और तत्काल रिपोर्ट देने के सख्त निर्देश दिए।
सीडीओ अभिषेक कुमार के निरीक्षण में गोला ब्लॉक के ममरी और हैदराबाद की गोशालाओं में काफी खामियां मिली थीं। इस पर दो सचिवों को निलंबित करने समेत अन्य कार्रवाई की गई। इसके बाद डीएम ने जिले की सभी गोशालाओं में चारा, पानी, साफ-सफाई समेत कई बिंदुओं की जांच के लिए 127 अधिकारियों को नामित किया।
डीएम ने निर्देश दिए थे कि जिन अधिकारियों के पास सरकारी वाहन नहीं है, वे अन्य अधिकारियों के साथ जाकर गोआश्रय स्थल का सत्यापन करें। शनिवार दोपहर तक भी अधिकांश अधिकारियों की रिपोर्ट नहीं पहुंची। डीएम ने नाराजगी जताते हुए जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा। संवाद
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डीएम ने तीन सितंबर तक जांच रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और तत्काल रिपोर्ट देने के सख्त निर्देश दिए।
सीडीओ अभिषेक कुमार के निरीक्षण में गोला ब्लॉक के ममरी और हैदराबाद की गोशालाओं में काफी खामियां मिली थीं। इस पर दो सचिवों को निलंबित करने समेत अन्य कार्रवाई की गई। इसके बाद डीएम ने जिले की सभी गोशालाओं में चारा, पानी, साफ-सफाई समेत कई बिंदुओं की जांच के लिए 127 अधिकारियों को नामित किया।
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डीएम ने निर्देश दिए थे कि जिन अधिकारियों के पास सरकारी वाहन नहीं है, वे अन्य अधिकारियों के साथ जाकर गोआश्रय स्थल का सत्यापन करें। शनिवार दोपहर तक भी अधिकांश अधिकारियों की रिपोर्ट नहीं पहुंची। डीएम ने नाराजगी जताते हुए जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा। संवाद
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