Lakhimpur Kheri News: लखनऊ में खीरी के 100 पैक्स कर्मचारियों ने भरी हुंकार

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पैक्स सचिव वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, लखीमपुर को संबोधित ज्ञापन उनके कार्यालय में सौंपा। संगठन के मुताबिक, कर्मचारियों की वेतन संबंधी समस्याओं के निस्तारण की मांग पर 21 सितंबर और पांच अक्तूबर को बैठकें हुई थीं। इनमें आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और आदेश भी जारी नहीं किया गया।संगठन का कहना है कि पांच अक्तूबर की बैठक में कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बावजूद छह अक्तूबर तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ। इसके विरोध में प्रदेशभर के कर्मचारी लखनऊ स्थित आयुक्त एवं निबंधक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। जिले के सहकारी समितियों के कर्मचारी भी प्रदेश संगठन के समर्थन में धरने में शामिल हुए।वहीं, एआर कोऑपरेटिव प्रवीण कुमार ने बताया कि सभी समितियां खुली हैं और कहीं भी काम प्रभावित नहीं है।