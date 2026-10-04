Kushinagar News: फंदे से लटका मिला युवक का शव

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सुबह करीब आठ बजे गंगेश गोंड दरवाजे पर घूम रहा था। इसके बाद वह घर के अंदर गया और फंदे से लटक गया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए।घटना को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं की जा रहीं है। सूत्रों के अनुसार, घटना के पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है, हालांकि की इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई हैं।कसया एसओ इत्यानंद पांडेय ने बताया कि युवक के फंदे से लटकने की सूचना मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट होगी। संवाद