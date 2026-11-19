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प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी कामेश्वर सिंह ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बाद कुशीनगर जिले में करीब ढाई लाख मतदाताओं की संख्या घटी है। उनके अनुसार, भाजपा विचार परिवार और हिंदू मतदाताओं की संख्या में सबसे अधिक कमी आई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभियान को गंभीरता से लेते हुए प्रत्येक बूथ पर कम से कम 100 नए मतदाताओं के फॉर्म-6 भरवाने का लक्ष्य पूरा करने को कहा।उन्होंने बताया कि मतदाता जोड़ो अभियान 17 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत जिले के सभी बूथों पर कार्यकर्ता सक्रिय रहेंगे।22 से 24 नवंबर तक विशेष बूथ स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।