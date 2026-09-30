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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Youth who went to Hyderabad for work dies under suspicious circumstances.

Kushinagar News: हैदराबाद कमाने गए युवक की संदिग्ध हालात में मौत

Wed, 30 Sep 2026 02:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:55 AM IST
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Youth who went to Hyderabad for work dies under suspicious circumstances.
गीडा। थाना क्षेत्र के भड़सार निवासी 35 वर्षीय मुनील गुप्ता की हैदराबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सोमवार दोपहर सड़क किनारे शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने उसकी पहचान कर परिवार को घटना की जानकारी दी। आवश्यक कार्रवाई के बाद शव एंबुलेंस से गांव भेज दिया गया। मुनील करीब एक माह पहले सेमरा गांव निवासी पेंट-पॉलिश ठेकेदार के साथ मजदूरी करने हैदराबाद गए थे। परिजन के अनुसार, रविवार रात छुट्टी के दौरान उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उसे दवा दिलाई गई, जिसके बाद वह ठीक हो गया। इसके बाद उसने अगले दिन काम पर जाने से मना कर दिया था।
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सोमवार दोपहर करीब दो बजे पुलिस को सड़क किनारे एक युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान कराई, जिसकी पहचान मुनील गुप्ता के रूप में हुई। आवश्यक कार्रवाई पूरी कराने के बाद शव एंबुलेंस से गांव के लिए भेज दिया गया। परिजन के अनुसार, देर शाम तक शव के घर पहुंचने की उम्मीद है। मुनील चार भाइयों में दूसरे नंबर के थे। परिवार में पत्नी, दो बेटे और एक बेटी है। तीनों बच्चे अभी छोटे और अविवाहित हैं। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में मुनील की अहम भूमिका थी। बच्चों की परवरिश और घर की जरूरतें पूरी करने के लिए ही वह रोजगार की तलाश में हैदराबाद गए थे।
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