Kushinagar News: राहत शिविर में पांच गांवों के लोगों ने ली शरण, चिंता घर की

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पांच गांवों के अनेक परिवार गाव छोड़कर यहां पहुंचे हैं। उन्होंने बेदूपार इंटर कॉलेज परिसर में बनाए गए इस अस्थायी आश्रय स्थल में जगह पाई है। राहत शिविर में रहने वाले लोगों के मन में अपने घरों की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उन्हें इस बात की फिक्र है कि उनके घर-बार किस हाल में होंगे। यह चिंता उनके दैनिक जीवन पर भी असर डाल रही है। राहत शिविर में बाघ खास, बेदुपार, गौरहा, चैनपट्टी, अहिरौली दांग के प्रभावित लोगों ने शिविर में शरण ली है। लोग जल्द-से-जल्द सामान्य जीवन में लौटना चाहते हैं। अपने घरों की चिंता के कारण वे पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो पा रहे हैं।