फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Gorakhpur, Saharanpur, and Varanasi dominate state-level wrestling.

Kushinagar News: प्रदेश स्तरीय कुश्ती में गोरखपुर सहारनपुर और वाराणसी का दबदबा

Wed, 30 Sep 2026 02:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:56 AM IST
विज्ञापन
Gorakhpur, Saharanpur, and Varanasi dominate state-level wrestling.
देवरिया। पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज में चल रही 70वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालयीय कुश्ती प्रतियोगिता का मंगलवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता में सहारनपुर, गोरखपुर और वाराणसी के पहलवानों ने विभिन्न आयु वर्गों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई खिताब अपने नाम किए। ओवरऑल चैंपियनशिप के परिणाम भी घोषित किए गए।
विज्ञापन

14 वर्षीय बालक वर्ग में सहारनपुर मंडल 23 अंक के साथ प्रथम, मेरठ 22 अंक के साथ द्वितीय और बरेली 11 अंक के साथ तृतीय रहा। बालिका वर्ग में स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर 24 अंक लेकर शीर्ष पर रहा। मुरादाबाद 21 और वाराणसी 14 अंक के साथ क्रमश: दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। 17 वर्षीय बालक वर्ग में स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर ने 39 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। मेरठ 31 और गोरखपुर मंडल 27 अंक लेकर क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर 21 अंक के साथ विजेता बना, जबकि मेरठ और मुरादाबाद 15-15 अंक के साथ दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed