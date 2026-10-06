Kushinagar News: सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

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बिहार के कटेया थाना क्षेत्र के जमुनहा निवासी कृष्णा प्रसाद (28) शनिवार दोपहर में तमकुहीराज से वापस बाइक से घर लौट रहा था। इसी बीच हर्दिया हाता गांव के पास स्कार्पियो से बाइक की टक्कर हो गई। सूचना पाकर मौके पर आई पुलिस ने उसे सीएचसी तमकुहीराज पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान रविवार की रात में उसकी मौत हो गई। इस संबंध में चौकी इंचार्ज समउर अखिलेश यादव ने बताया कि हादसे में घायल हुए युवक की मौत की जानकारी हुई है। मामले में अब तक कोई तहरीर नहीं मिली है। मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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गंगुआ बाजार। तमकुहीराज थाना क्षेत्र के एनएच-727 बी किनारे स्थित हर्दिया हाता गांव के पास बीते शनिवार को बाइक व स्कार्पियो के बीच टक्कर हो गई थी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजन उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती कराकर उपचार करा रहे थे, रविवार की रात उसकी मौत हो गई।