फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Power supply disrupted due to tree falling on main road in storm

Kushinagar News: आंधी में मुख्य सड़क पर पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति ठप

Tue, 06 Oct 2026 01:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
Power supply disrupted due to tree falling on main road in storm
आंधी में मुख्य सड़क पर गिरा पेड़, घंटों जाम के बाद बहाल हुआ आवागमन
विज्ञापन

तुर्कपट्टी। तेज आंधी और बारिश के दौरान सोमवार को तुर्कपट्टी-कसया मुख्य मार्ग पर छहूं स्थित एक स्कूल के पास एक पेड़ सड़क पर गिर गया। इससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और घंटों तक आवागमन ठप रहा। इसके चलते क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी देर शाम तक ठप रही।

सोमवार को तुर्कपट्टी बाजार होने के कारण सड़क पर पहले से ही भारी भीड़ थी। ऐसे में पेड़ गिरने से जाम और भी गंभीर हो गया। स्कूल की छुट्टी के समय बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, अभिभावक और राहगीर जाम में फंस गए। सूचना मिलते ही भाजपा संयोजक एवं पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य देवेंद्र राय उर्फ पप्पू बाबू मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुर्कपट्टी थानाध्यक्ष और बिजली विभाग को सूचना देकर पेड़ हटवाने की व्यवस्था कराई। पुलिस, बिजली विभाग और स्थानीय लोगों के सहयोग से पेड़ को काटकर सड़क से हटाया गया। इसके बाद यातायात सामान्य हो सका। समय रहते कार्रवाई होने से स्कूली बच्चों, अभिभावकों और राहगीरों को राहत मिली।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed