फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Memorandum submitted to secure possession of leased land for the actual leaseholders.

Kushinagar News: पट्टे की जमीन पर वास्तविक पट्टाधारकों को कब्जा दिलाने के लिए सौंपा ज्ञापन

Tue, 06 Oct 2026 01:44 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन
Memorandum submitted to secure possession of leased land for the actual leaseholders.
पांच गांवों के ग्रामीणों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, भू-माफिया पर जमीन जोतने का आरोप
विज्ञापन

कसया। तहसील क्षेत्र के रहसू जनूबी पट्टी सहित अन्य पांच गांवों के पट्टाधारकों ने वर्ष 1994 में आवंटित कृषि भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जी अक्षय दीपक को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने पट्टे की जमीन की मौके पर जांच कराकर वास्तविक पट्टाधारकों को कब्जा दिलाने की मांग की।
ज्ञापन में रहसू जनोबी पट्टी, सरैया महंथ पट्टी, कनौरा, घुनवलिया और मधुरिया गांव के लोगों ने कहा कि वर्ष 1994 में उन्हें कृषि योग्य भूमि का पट्टा मिला था। इसके बावजूद आज तक जमीन पर उनका कब्जा नहीं हो सका है। ग्रामीणों के अनुसार तहसील प्रशासन की ओर से जमीन पर स्टे होने की बात कही जाती है। उन्होंने स्टे संबंधी आदेश दिखाने और स्टे नहीं होने की स्थिति में पट्टाधारकों को कब्जा दिलाने की मांग की।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पट्टे की जमीन पर कुछ लोग कई वर्षों से जुताई-बुआई कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों की पहचान कर जमीन खाली कराने की मांग की। साथ ही खतौनी में पट्टाधारकों के नाम दर्ज होने के बावजूद मौके पर कब्जा नहीं होने की भी जांच कराने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि मामले की बिंदुवार जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई नहीं हुई तो तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन की अनुमति मांगी जाएगी। इस दौरान अविनाश गोंड, प्रियेश गोंड, सुनीता देवी, किरण देवी, चमेली देवी, कुसुम देवी, अमर देवी, समन देवी, सुमन प्रसाद, रामप्रसाद यादव आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed