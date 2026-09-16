Kushinagar News: हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:49 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:49 AM IST
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मल्लूडीह। नगर के एनएच-28 पर गोपालगढ़ के पास मंगलवार की शाम को अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पप्पू मद्धेशिया (40) गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उसे सीएचसी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर कर दिया। गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वह मेडिकल स्टोर चलाता था।
कसया नगर के वार्ड नंबर 24 सुभाष नगर निवासी पप्पू मद्धेशिया (40) अपने मित्र मुकेश के साथ बाइक से तमकुही में आयोजित डोल मेले में शामिल होने जा रहे थे। हाईवे पर गोपालगढ़ के पास पहुंचते ही किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर जुटे लोगों ने उन्हें सीएचसी कसया पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर गोरखपुर जा रहे थे, इसी दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। दोनों युवक बाइक से डोल मेला देखने तमकुहीराज जाने के लिए निकले थे। एसओ कसया इत्यानंद पांडेय ने बताया कि मार्ग दुर्घटना में युवक की मौत हुई हैं। शव कब्जे में लिया गया है।
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कसया नगर के वार्ड नंबर 24 सुभाष नगर निवासी पप्पू मद्धेशिया (40) अपने मित्र मुकेश के साथ बाइक से तमकुही में आयोजित डोल मेले में शामिल होने जा रहे थे। हाईवे पर गोपालगढ़ के पास पहुंचते ही किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर जुटे लोगों ने उन्हें सीएचसी कसया पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर गोरखपुर जा रहे थे, इसी दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। दोनों युवक बाइक से डोल मेला देखने तमकुहीराज जाने के लिए निकले थे। एसओ कसया इत्यानंद पांडेय ने बताया कि मार्ग दुर्घटना में युवक की मौत हुई हैं। शव कब्जे में लिया गया है।
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