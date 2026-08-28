Kushinagar News: कमरे में फंदे से लटका मिला युवती का शव

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कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के फरदानी गांव निवासी संजय विश्वकर्मा की पत्नी कलावती देवी अपनी 18 वर्षीय बेटी संगम उर्फ अंशु के साथ खरैला में किराए के कमरे में करीब तीन वर्षों से रह रही थीं। कलावती गीडा क्षेत्र की एक फैक्टरी में काम करती हैं, जबकि संजय रोजगार के सिलसिले में दूसरे प्रदेश में हैं। बुधवार शाम मां-बेटी काम से कमरे पर लौटने के बाद भोजन बनाने की तैयारी कर रही थीं। इसी दौरान कलावती किसी काम से कमरे से बाहर चली गईं। कुछ देर बाद लौटीं तो बेटी पंखे से कपड़े के सहारे लटकती मिली। बेटी को इस हालत में देखकर वह चीखने लगीं। आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और युवती को नीचे उतारा। इसके बाद उसे तत्काल सीएचसी पिपरौली ले जाया गया लेकिन चिकित्सक ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना पर गीडा पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। प्रभारी निरीक्षक गीडा अश्वनी पांडेय ने बताया कि अभी मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा।