Kushinagar News: कुल देवता की पूजा की तैयारी में जुटा कलवार समाज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:43 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:43 AM IST
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तमकुहीरोड। सेवरही के ब्याहुत जायसवाल धर्मशाला में 13 सितंबर को कलवार समाज के कुल देवता श्री बलभद्र भगवान व सहस्रार्जुन महाराज का पूजनोत्सव होना है। कलवार समाज के लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर से लेकर गांवों में निमंत्रण कार्ड बंटने भी शुरू हो गए हैं।
मंगलवार को समाज के लोगों ने बैठक कर कार्यक्रम को सफल बनाए पर चर्चा की। आयोजन समिति के अध्यक्ष बैजनाथ गुप्ता उर्फ बैजू ने कहा कि इस साल भी इस पूजन उत्सव कार्यक्रम पूरी भव्यता से मनाया जाएगा। सर्वप्रथम श्री बलभद्र भगवान व सहस्रार्जुन महाराज की शोभायात्रा निकाली जाएगी। उनका पूजन, झांकी, सहभोज और महाप्रसाद वितरण आदि का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के सभी कलवार समाज के लोगों से इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इसे सफल बनाए जाने की भी अपील की है। इस बैठक में विनोद गुप्ता, कृपाशंकर गुप्ता,सीताराम गुप्ता, सुमित ब्याहुत, रामा साह, त्रिलोकचंद्र ब्याहुत आदि मौजूद रहे।
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मंगलवार को समाज के लोगों ने बैठक कर कार्यक्रम को सफल बनाए पर चर्चा की। आयोजन समिति के अध्यक्ष बैजनाथ गुप्ता उर्फ बैजू ने कहा कि इस साल भी इस पूजन उत्सव कार्यक्रम पूरी भव्यता से मनाया जाएगा। सर्वप्रथम श्री बलभद्र भगवान व सहस्रार्जुन महाराज की शोभायात्रा निकाली जाएगी। उनका पूजन, झांकी, सहभोज और महाप्रसाद वितरण आदि का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के सभी कलवार समाज के लोगों से इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इसे सफल बनाए जाने की भी अपील की है। इस बैठक में विनोद गुप्ता, कृपाशंकर गुप्ता,सीताराम गुप्ता, सुमित ब्याहुत, रामा साह, त्रिलोकचंद्र ब्याहुत आदि मौजूद रहे।
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