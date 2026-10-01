Kushinagar News: युवती को सांप ने डसा, कंधे पर लादकर ले गए बिहार

विज्ञापन

खड्डा। बाढ़ प्रभावित गांवों में जलभराव के बीच जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा बढ़ गया है। बुधवार को घर की सीढ़ी पर बैठी नरायनपुर गांव की रेनू यादव (18) को सांप ने डस लिया। क्षेत्र में दूर-दूर तक इलाज का कोई साधन नहीं है। सबसे नजदीक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र भी लगभग 37 किमी दूर तुरकहा में है। जलमग्न और जर्जर रास्तों से परिजन उसे कंधे पर लादकर बिहार के बगहा स्थित वन विकास भारती अस्पताल पहुंचाया। उसका इलाज चल रहा है। संवाद