Kushinagar News: काम का दबाव, आर्थिक चिंता और पारिवारिक उलझनें बढ़ा रहीं तनाव

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काम का बढ़ता दबाव, आर्थिक परेशानियां और पारिवारिक उलझनें लोगों को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही हैं। विद्यार्थी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की चिंता में हैं तो युवा कॅरिअर और भविष्य को लेकर परेशान हैं। नौकरीपेशा लोगों पर काम और जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ रहा है। मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग में हर महीने 450 से 500 मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। चिकित्सक काउंसिलिंग और दवाओं की मदद से उनका उपचार कर रहे हैं।मेडिकल कॉलेज के आंकड़ों के अनुसार, मानसिक तनाव से परेशान मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। छह माह पहले मानसिक रोग विभाग में हर महीने करीब 320 मरीज पहुंचते थे। अब यह संख्या बढ़कर 500 तक पहुंच गई है।मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग के प्रोफेसर डॉ. स्नेह कुमार बताते हैं कि विभाग में आने वाले मरीजों में बेचैनी, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, सिरदर्द, थकान और एकाग्रता में कमी जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। छोटी-छोटी बातों पर परेशान होना और किसी न किसी बात को लेकर आशंकित रहना भी तनाव के संकेत हो सकते हैं। इनमें 18 से 25 वर्ष के युवाओं की संख्या अधिक है।कई लोग अपनी परेशानियां दूसरों से साझा करने के बजाय मन में दबाए रखते हैं। धीरे-धीरे तनाव उनकी नींद, दिनचर्या, व्यवहार और कार्यक्षमता को प्रभावित करने लगता है। हालांकि, इन लक्षणों के अन्य कारण भी हो सकते हैं। इसलिए लंबे समय तक परेशानी बने रहने पर विशेषज्ञ से परामर्श लेना जरूरी है।बुधवार को राष्ट्रीय तनाव जागरूकता दिवस पर लोगों को तनाव के लक्षण पहचानने और समय रहते चिकित्सकीय सलाह लेने के प्रति जागरूक किया जाएगा।