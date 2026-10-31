Kushinagar News: दो दिन से दरवाजे पर बैठी महिला, घर पर ताला लगाकर ससुराल वाले लापता

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रामकोला। नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर पांच चित्रगुप्त नगर में एक महिला अपने मासूम बच्चे के साथ पति के घर के दरवाजे पर दो दिनों से बैठी है। महिला का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे घर में घुसने से रोका। इसके बाद वे घर में ताला लगाकर चले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस महिला से जानकारी लेने के बाद चली गई।महिला बरसात के बीच पन्नी लगाकर बच्चे के साथ रहने को मजबूर है। उसकी शादी 25 फरवरी 2024 को धुआटीकर गांव के प्रेम जायसवाल से हुई थी। महिला का एक बेटा है, जिसकी उम्र करीब 18 माह है। पति से विवाद के बाद वह मायके चली गई थी। बृहस्पतिवार की सुबह वह अपने बच्चे के साथ ससुराल पहुंची थी। ससुराल वालों ने उसे देखते ही घर में प्रवेश से रोक दिया और धक्का देकर बाहर कर दिया।महिला ने दो दिनों से घर के बाहर बैठने के बाद पुलिस को सूचना दी। रामकोला पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति की जानकारी ली। हालांकि परिवार के सदस्य नहीं मिलने के कारण समस्या का समाधान नहीं हो सका। रामकोला थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा है। इस संबंध में मामला न्यायालय में विचाराधीन है।