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Kushinagar News: ट्रक की चपेट में आई स्कूटी सवार महिला की मौत

Mon, 02 Nov 2026 01:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:38 AM IST
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Woman on a scooter dies after being hit by a truck
पकवाइनार। कुशीनगर के पकवाइनार चौराहे के पास पास राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर रविवार शाम तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। वह बहन के साथ कसया से दवा लेकर घर लौट रही थी। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला।
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हाटा थाना क्षेत्र के लोहरहिया (सुकरौली) गांव निवासी शब्बू खातून (26) रविवार को अपनी बहन लाडो के साथ स्कूटी से कसया दवा लेने गई थीं। शाम को दोनों दवा लेकर घर लौट रही थीं। वे पकवाइनार चौराहे के पास एक होटल के सामने पहुंची ही थीं कि पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में शब्बू गंभीर रूप से घायल हो गईं। आसपास के लोग जब तक उनकी मदद के लिए पहुंचे, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने एनएचएआई की एंबुलेंस से शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हादसे के बाद ट्रक छोड़कर भाग रहे चालक ने कुछ दूरी पर वाहन खड़ा कर दिया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दिया।
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