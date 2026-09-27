Kushinagar News: जलस्तर चेतावनी बिंदु से 55 सेंटीमीटर ऊपर

खड्डा। वाल्मीकि बैराज से गंडक नदी में छोड़े जा रहे पानी का डिस्चार्ज शनिवार को लगातार बढ़ता रहा। शनिवार रात एक बजे 2.06 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज था, जो भोर चार बजे 2.27 लाख, पांच बजे 2.51 लाख, सुबह सात बजे 2.67 लाख, दस बजे 2.80 लाख और दोपहर 12 बजे 2.90 लाख क्यूसेक पहुंच गया। दोपहर दो बजे डिस्चार्ज बढ़कर 3,00,400 क्यूसेक हो गया, जो शाम चार बजे भी इतना ही रहा।इससे एक दिन पहले शुक्रवार 25 सितंबर को दोपहर एक बजे डिस्चार्ज 95,200 क्यूसेक था। शाम छह बजे 1.34 लाख, सात बजे 1.44 लाख, रात दस बजे 1.72 लाख और आधी रात 12 बजे 1.86 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इधर, भैंसहा गेज पर शनिवार शाम चार बजे गंडक नदी का जलस्तर 95.55 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी बिंदु से 55 सेंटीमीटर ऊपर है। डिस्चार्ज में बढ़ोतरी को देखते हुए नदी के जलस्तर में अभी और वृद्धि की आशंका है। संवाद