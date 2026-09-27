Kushinagar News: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत

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तमकुहीरोड। तमकुहीरोड-तरयासुजान रेलमार्ग पर पिपरा मुस्तकिल अगरवा गांव के सामने शनिवार को 11:30 बजे थावे से कप्तानगंज जाने वाली पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से 45 वर्षीय मोहन यादव मौत हो गई। ट्रेन चालक ने 11:42 बजे स्टेशन अधीक्षक विजय कुमार राय को सूचना दी। सूचना मिलने पर पिपराघाट पुलिस चौकी के उपनिरीक्षक बृजेश कुमार सिंह पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। थानाध्यक्ष मनोज कुमार वर्मा ने इसकी पुष्टि की। मोहन यादव के दो पुत्र और चार पुत्रियां हैं, जिनमें दो का विवाह हो चुका है। संवाद