फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Upset over their demands not being addressed, *Lekhpals* (revenue accountants) have also halted online operations.

Kushinagar News: मांगों पर सुनवाई नहीं होने से नाराज लेखपालों ने ऑनलाइन कामकाज भी ठप किया

Sun, 11 Oct 2026 02:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:11 AM IST
विज्ञापन
Upset over their demands not being addressed, *Lekhpals* (revenue accountants) have also halted online operations.
तहसील प्रशासन के व्हाट्सएप ग्रुपों को छोड़ा, कॉली पट्टी बांधकर समाधान दिवस में जताया विरोध
विज्ञापन

पडरौना/कप्तानगंज/रामकोला। लंबित मांगों पर सुनवाई नहीं होने से नाराज लेखपालों ने शनिवार को ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करते हुए तहसील प्रशासन के व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दिया। इससे दाखिल-खारिज, भूमि संबंधी रिपोर्ट, आय, जाति, निवास, वरासत, किसान पंजीकरण समेत कई डिजिटल कार्य प्रभावित हुए।
लेखपालों ने शनिवार को कोतवाली में थाना समाधान दिवस के दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और केवल ऑफलाइन कार्य किए। लेखपालों का कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा वे आंदोलन करते रहेंगे।
विज्ञापन

लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष ह्रदयालाल ने बताया कि प्रदेश में 882 लेखपालों को पदोन्नति देकर राजस्व निरीक्षक बनाया जाना था लेकिन 455 लेखपालों की ही सूची निकाली गई जबकि सूची को 28 अप्रैल 2026 को ही जारी करने की बात कही गई थी। लेखपालों का कहना है कि जारी हुई सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इसमें कनिष्ठता व वरिष्ठता का ध्यान नहीं दिया गया है। इनकी मांगों में पे ग्रेड 2000 से बढ़ाकर 2800 किया जाना, साइकिल भत्ता की जगह बाइक भत्ता, अंतर मंडलीय स्थानांतरण, देय भत्तों में वृद्धि, वेतन विसंगति दूर करने की मांग प्रमुख रूप से शामिल है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कप्तानगंज व रामकोला संवाद के अनुसार, मांगों को लेकर तहसील के 12 क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रभार लेखपाल ने छोड़ दिया। वहीं 61 लेखपालों ने प्रशासनिक व्हाट्सएप ग्रुपों से स्वयं रिमूव हो गए हैं। उनका आरोप है कि लगातार 18 दिनों से चल रहे आंदोलन के बावजूद शासन स्तर से सुनवाई नहीं की गई है। लेखपालों ने चेताया है कि लेखपाल संघ की सभी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो आगामी 17 अक्टूबर से लेखपाल संघ कर्तव्यों व दायित्वों का बहिष्कार करेगा। इस मौके राघवेंद्र प्रताप सिंह, संगम प्रसाद, हीरालाल वर्मा, प्रदीप, रवींद्र श्रीवास्तव, आयुष मणि, संदीप सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed