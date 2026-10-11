फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Nine wrestlers from the district will showcase their prowess at the divisional wrestling trials in Gorakhpur.

Kushinagar News: मंडलीय कुश्ती ट्रायल में गोरखपुर में दम दिखाएंगे जनपद के नौ पहलवान

Sun, 11 Oct 2026 02:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:26 AM IST
विज्ञापन
Nine wrestlers from the district will showcase their prowess at the divisional wrestling trials in Gorakhpur.
दीनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी वर्ष के तहत 11 अक्तूबर को गोरखपुर में होगा चयन
विज्ञापन

फ्रीस्टाइल और ग्रीको रोमन वर्ग में पहलवान आजमाएंगे दम

पडरौना। दीनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के लिए कुशीनगर के नौ पहलवान मंडलीय चयन ट्रायल में दम दिखाएंगे। जिला खेल कार्यालय की ओर से नौ अक्तूबर को स्पोर्ट्स स्टेडियम-कुशीनगर में जनपदीय चयन ट्रायल कराया गया था। इसमें चयनित पहलवानों को 11 अक्तूबर को क्षेत्रीय खेल कार्यालय, गोरखपुर में होने वाले मंडलीय ट्रायल में प्रतिभाग करना है।
उप क्रीड़ाधिकारी प्रवेश कुमार रावत ने बताया कि फ्री स्टाइल वर्ग में 57 किलो भार वर्ग में अखिलेश यादव, 65 किलो भार वर्ग में मुकेश कुमार यादव, 70 किलो भार वर्ग में गोलू यादव, 74 किलो भार वर्ग में मुकेश चौहान, 79 किलो भार वर्ग में करन यादव और ग्रीको रोमन वर्ग में 55 किलो भार वर्ग में राहुल बासफोर, 60 किलो भार वर्ग में नाथुराम यादव, 72 किलो भार वर्ग में नारायण व 97 किलो भार वर्ग में विश्वनाथ शर्मा मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।
विज्ञापन

उप क्रीड़ाधिकारी ने बताया कि जिला खेल कार्यालय की ओर से कुश्ती प्रशिक्षक पंकज कुमार यादव को टीम मैनेजर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें सभी खिलाड़ियों को निर्धारित तिथि पर गोरखपुर पहुंचाकर चयन ट्रायल में प्रतिभाग कराने के निर्देश दिए गए हैं। मंडलीय ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों की आगे की चयन प्रक्रिया का रास्ता साफ होगा। पहलवानों से बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed