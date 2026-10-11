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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Roadways bus overturns after collision with container; seven injured.

Kushinagar News: कंटेनर की टक्कर से रोडवेज बस पलटी, सात घायल

Sun, 11 Oct 2026 02:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:16 AM IST
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Roadways bus overturns after collision with container; seven injured.
राजवटिया के पास हाईवे पर हुआ हादसा, एक लेन पर आधा घंटे तक ठप रहा आवागमन
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पटहेरवा। गोरखपुर से सवारी लेकर तमकुहीराज जा रही रोडवेज की बस को कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी तेज हुई कि बस हाईटेंशन बिजली के पोल से टकराने के बाद पलट गई। इसमें सवार सात यात्री घायल हो गए, इसमें तीन यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
पटहेरवा थाना के राजवटिया के पास हाईवे के किनारे रोडवेज की बस शनिवार की रात करीब 10.30 बजे सवारी उतार रही थी। तेज गति से पीछे से आ रही कंटेनर टक्कर मार दी, बस बिजली पोल से टकराने के बाद हाईवे किनारे पलट गई और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। पुलिस के अनुसार बस में करीब 12 यात्री सवार रहे, हादसे के बाद आस पास के लोग पहुंचे और यात्रियों को बस से बाहर निकाले।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से सीएचसी फाजिलनगर भिजवाया। तीन घायलों की हालत गंभीर बताते हुए डॉक्टर ने मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। हादसे के बाद हाईवे के एक लेन पर करीब आधे घंटे तक आवागमन प्रभावित रहा। रजवटिया निवासी 32 वर्षीय राजन सिंह, 42 वर्षीय मुकेश समेत सात लोग घायल हैं। पटहेरवा थानाध्यक्ष अरुण सिंह ने बताया कि कंटेनर की टक्कर से रोडवेज की बस पलट गई है, सात लोग घायल है। घायलों को उनको इलाज के लिए भिजवाया गया है। कंटेनर को कब्जे में लिया गया है।
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100 से आशिक गांवों की बिजली आपूर्ति ठप
हादसे के बाद हाईटेंशन पोल टूट गया। इससे सुमही और पटहेरवा बिजली घर की मेन आपूर्ति ठप हो गई है। पोल टूटने के कारण रात में आपूर्ति बहाल होना संभव नही है,दोनों उपकेंद्र से 100 से अधिक गांव जुड़े है।जेई पंकज गुप्ता ने बताया कि मेन लाइन का पोल टूटने से आपूर्ति ठप हो गई है।
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