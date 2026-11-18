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मामले में आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत के बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बीएसए ने दोनों शिक्षकों को निलंबित कर विभागीय जांच के लिए टीम गठित की है।गांव निवासी मोहम्मद आरिफ ने छह अक्तूबर को आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि मकतब के नाजिम मकसूद आलम जंगल गायघाट स्थित जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक हैं जबकि मकतब के प्रबंधक फैसल हुसैन जंगल खिरकिया स्थित जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि दोनों सरकारी सेवा में रहते हुए मकतब में पदाधिकारी बने हुए हैं।शिकायतकर्ता ने इसे उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी-फारसी मदरसा मान्यता, प्रशासन एवं सेवा विनियमावली-2016 के प्रावधानों के विपरीत बताते हुए दोनों को पद से हटाने और संस्था की मान्यता निरस्त करने की मांग की है।शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भारत लाल गोंड ने आठ अक्तूबर को संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।उधर, बेसिक शिक्षा विभाग ने भी मामले में कार्रवाई की है। बीएसए अनिल कुमार सिंह ने दोनों सहायक अध्यापकों को निलंबित कर दिया है। प्रकरण की जांच के लिए रामकोला के खंड शिक्षा अधिकारी डॉ. प्रभात चंद्र राय और नगर क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी सूरज को जांच अधिकारी नामित किया गया है।