Kushinagar News: खेत में फसल समेट रहे किसान को छुट्टा पशु ने पटककर मार डाला
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:18 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:18 AM IST
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अहिरौली बाजार। सेन्दुरिया विशुनपुर गांव में मंगलवार दोपहर खेत में कटे धान की फसल को समेट रहे किसान पर छुट्टा पशु ने हमला कर दिया। पशु ने उन्हें कई बार पटका, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।
गांव निवासी रामाश्रय गौड़ (62) मंगलवार दोपहर करीब दो बजे अपने खेत में कटे धान की फसल को समेट रहे थे। इसी दौरान छुट्टा पशुओं का झुंड खेत में पहुंच गया। फसल बर्बाद होते देख रामाश्रय पशुओं को खदेड़ने लगे। इसी बीच झुंड में शामिल एक पशु ने उन पर हमला कर दिया और कई बार पटक दिया। घटना के बाद से ग्रामीणों दहशत है। पास के खेत में काम कर रहे एक किसान ने घटना देखकर शोर मचाया और रामाश्रय को बचाने का प्रयास किया लेकिन पशु उसकी ओर भी दौड़ पड़े।
शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और परिजन को सूचना दी। परिजन गंभीर रूप से घायल रामाश्रय को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराइच ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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किसान की मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई। पत्नी अजोरा देवी, बड़े बेटे रामगोविंद उर्फ टून्नू और छोटे बेटे लक्ष्मण उर्फ सोनू का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन का कहना है कि आवारा पशु खेतों में फसल बर्बाद करने के साथ अब लोगों की जान के लिए भी खतरा बन रहे हैं। थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्र ने बताया कि परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
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गांव निवासी रामाश्रय गौड़ (62) मंगलवार दोपहर करीब दो बजे अपने खेत में कटे धान की फसल को समेट रहे थे। इसी दौरान छुट्टा पशुओं का झुंड खेत में पहुंच गया। फसल बर्बाद होते देख रामाश्रय पशुओं को खदेड़ने लगे। इसी बीच झुंड में शामिल एक पशु ने उन पर हमला कर दिया और कई बार पटक दिया। घटना के बाद से ग्रामीणों दहशत है। पास के खेत में काम कर रहे एक किसान ने घटना देखकर शोर मचाया और रामाश्रय को बचाने का प्रयास किया लेकिन पशु उसकी ओर भी दौड़ पड़े।
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शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और परिजन को सूचना दी। परिजन गंभीर रूप से घायल रामाश्रय को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराइच ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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किसान की मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई। पत्नी अजोरा देवी, बड़े बेटे रामगोविंद उर्फ टून्नू और छोटे बेटे लक्ष्मण उर्फ सोनू का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन का कहना है कि आवारा पशु खेतों में फसल बर्बाद करने के साथ अब लोगों की जान के लिए भी खतरा बन रहे हैं। थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्र ने बताया कि परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।