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वार्ड नंबर चार चांदनी चौक में गोशाला के निर्माण के लिए जमीन चिह्नित की गई है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद निर्माण कार्य कराया जाएगा।नगर पंचायत में पहले से एक कान्हा गोशाला संचालित है लेकिन निराश्रित पशुओं की बढ़ती संख्या के कारण वहां व्यवस्था प्रभावित हो रही है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की पहल पर शासन ने दूसरी गोशाला के निर्माण को मंजूरी दी है।नगर पंचायत के ईओ योगेश प्रताप मिश्रा ने बताया कि मौजूदा गोशाला में पशुओं की संख्या अधिक होने से उनके रखरखाव में परेशानी हो रही थी। दूसरी गोशाला बनने से सड़कों और किसानों के खेतों में घूमने वाले निराश्रित पशुओं को आश्रय मिल सकेगा। इससे पशुओं के संरक्षण के साथ किसानों की फसलों को बचाने में भी मदद मिलेगी।