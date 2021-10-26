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जानकारी के अनुसार, चोर मंदिर में लगे घंटों को निकालने के लिए मशीन से लोहे की रॉड काटकर फरार हो गए। सुबह घटना की जानकारी फैलने पर श्रद्धालुओं में नाराजगी बढ़ गई। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में मंदिरों से घंटे चोरी होने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। कुछ दिन पहले गुरवलिया बाजार से करीब चार किलोमीटर दूर धर्मपुर पर्वत गांव स्थित धरनीनाथ मंदिर से भी घंटे चोरी हुए थे। इसके अलावा दुमही स्थित देवामन दुर्गा मंदिर परिसर और राजापाकड़ के शिव मंदिर से भी चोर घंटे उठा ले गए थे। विज्ञापन

लगातार हो रही घटनाओं से मंदिरों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि घंटे चोरी होने की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार, चोर मंदिर में लगे घंटों को निकालने के लिए मशीन से लोहे की रॉड काटकर फरार हो गए। सुबह घटना की जानकारी फैलने पर श्रद्धालुओं में नाराजगी बढ़ गई। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में मंदिरों से घंटे चोरी होने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। कुछ दिन पहले गुरवलिया बाजार से करीब चार किलोमीटर दूर धर्मपुर पर्वत गांव स्थित धरनीनाथ मंदिर से भी घंटे चोरी हुए थे। इसके अलावा दुमही स्थित देवामन दुर्गा मंदिर परिसर और राजापाकड़ के शिव मंदिर से भी चोर घंटे उठा ले गए थे।लगातार हो रही घटनाओं से मंदिरों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि घंटे चोरी होने की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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गुरवलिया बाजार। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के गुरवलिया बाजार स्थित झरही देवी मंदिर से चोर बृहस्पतिवार की रात 52 और तीन किलो वजन के दो घंटे चोरी कर ले गए। चोरों ने मशीन से लोहे की रॉड काटकर वारदात को अंजाम दिया। शुक्रवार सुबह पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने घंटे गायब देखे तो डायल 112 पर सूचना दी। लगातार मंदिरों को निशाना बनाए जाने से लोगों में आक्रोश है।