Kushinagar News: ट्रांसफार्मर चोरी, एक माह से आपूर्ति ठप

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खड्डा। नगर पंचायत छितौनी के वार्ड नंबर एक में लगा 16 केवीए का ट्रांसफार्मर चोरी हो जाने से एक माह से आपूर्ति ठप है। सभासद दीना देवी ने अधिशासी अभियंता को भेजे पत्र में मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई तथा जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाकर आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है। अवर अभियंता अनिल कुमार ने बताया मामला संज्ञान में है। छानबीन की जा रही है। शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवाद