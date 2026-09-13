Kushinagar News: मंडलीय बॉक्सिंग के लिए 30 खिलाड़ियों का चयन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:59 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:59 AM IST
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पडरौना। रविंद्रनगर के सरस्वती चौक स्थित शाकुंतल इंटर कॉलेज परिसर में शनिवार को 70वीं जनपद स्तरीय माध्यमिक विद्यालयी बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न भार वर्गों में जिले की अलग-अलग तहसीलों से पहुंचे बालक और बालिका खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। शानदार प्रदर्शन के आधार पर 30 खिलाड़ियों का चयन मंडलीय प्रतियोगिता के लिए किया गया।
प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजीव मल्ल, अजय मिश्रा, अभिषेक मिश्रा व नंद किशोर यादव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। खिलाड़ियों ने रिंग में अपनी प्रतिभा, तकनीक और जोश का प्रदर्शन किया। मंडलीय व्यायाम शिक्षक बेसिक अनिल कुमार मिश्रा और खेल सचिव माध्यमिक अनंत कीर्ति शिखर ने बताया कि प्रतियोगिता में तहसील स्तर से चयनित खिलाड़ियों ने भाग लिया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले 30 खिलाड़ियों का चयन मंडलीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि ने मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया। इस दौरान पंकज शर्मा, धीरेंद्र प्रताप सिंह, राजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजीव मल्ल, अजय मिश्रा, अभिषेक मिश्रा व नंद किशोर यादव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। खिलाड़ियों ने रिंग में अपनी प्रतिभा, तकनीक और जोश का प्रदर्शन किया। मंडलीय व्यायाम शिक्षक बेसिक अनिल कुमार मिश्रा और खेल सचिव माध्यमिक अनंत कीर्ति शिखर ने बताया कि प्रतियोगिता में तहसील स्तर से चयनित खिलाड़ियों ने भाग लिया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले 30 खिलाड़ियों का चयन मंडलीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि ने मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया। इस दौरान पंकज शर्मा, धीरेंद्र प्रताप सिंह, राजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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