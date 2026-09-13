फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   A moving pickup caught fire, the driver escaped and saved his life.

Kushinagar News: चलती पिकअप में लगी आग, चालक ने भागकर बचाई जान

Sun, 13 Sep 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
A moving pickup caught fire, the driver escaped and saved his life.
पकवा इनार। एनएच-28 पर शनिवार को हेतिमपुर नदी के पास चलती पिकअप में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। धुआं निकलता देख चालक ने गाड़ी रोककर बोनट खोला तो आग की लपटें निकलने लगीं। चालक कुछ समझ पाता, इससे पहले आग ने पूरी पिकअप को चपेट में ले लिया। चालक ने भागकर जान बचाई तब तक वह आंशिक रूप से झुलस गया।
विज्ञापन

बस्ती जिले के मुंडेरवा थाना क्षेत्र के एकडंगी गांव निवासी सूरज कुमार चौहान (22) पुत्र रामचंद्र चौहान शनिवार को गोरखपुर से पिकअप में सर्फ (डिटरजेंट पाउडर) लादकर तमकुही गया था। दोपहर बाद माल खाली करने के बाद वह लौट रहा था। कसया थाना क्षेत्र में भैंसहा (सदरटोला) के पास पिकअप के बोनट से धुआं निकलने लगा। चालक ने तत्काल सड़क किनारे गाड़ी रोक दी और बोनट खोला। बोनट खुलते ही आग की लपटें निकलने लगीं। पिकअप से दूर भागकर उसने जान बचाई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पिकअप धू-धूकर जलने लगी।
विज्ञापन

आग की लपटें इतनी तेज थीं कि मौके पर पहुंचे ग्रामीण और राहगीर भी गाड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। आग ने पिकअप की स्टेपनी और अगले चक्के को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पुलिस, अग्निशमन विभाग और एनएचएआई की एंबुलेंस टीम मौके पर पहुंची। कुशीनगर चौकी पुलिस के साथ अग्निशमन दल ने ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना के दौरान हाईवे पर कुछ देर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed