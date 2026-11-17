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नगर पंचायत सुकरौली के वार्ड नंबर दो निवासी मिथुन साड़ी पहनकर और शृंगार कर हाथों में पूजन सामग्री से सजा डाला लेकर घाट पर पहुंचा। उसने व्रती महिलाओं के साथ बैठकर विधि-विधान से छठी मइया की पूजा-अर्चना की और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया।मिथुन ने बताया कि यह उसकी व्यक्तिगत आस्था और मनौती से जुड़ा है। वह हर साल इसी तरह महिला वेश धारण कर छठ पूजा करता है। उसे विश्वास है कि छठी मइया उसकी मनोकामना पूरी करेंगी। घाट पर मौजूद लोगों के अनुसार, मिथुन को पहले भी इसी रूप में पूजा करते देखा गया है। संवाद