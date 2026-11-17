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इसमें 72 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइंस में आमद कराने का निर्देश दिया गया है। इनमें खड्डा में तैनात एसआई रमेश कुमार, हाटा के अशोक तिवारी, कुबेरस्थान के अजय कुमार राय तथा सेवरही के जय कुमार सिंह और राजेंद्र कुमार यादव शामिल हैं। वहीं, 51 पुलिसकर्मियों को अलग-अलग थानों में नई जिम्मेदारी दी गई है। इनमें ओमप्रकाश कुशवाहा को पीआरवी तमकुहीराज से अहिरौली बाजार, श्रवण कुमार को पीआरवी कुबेरस्थान से विशुनपुरा और जयराम प्रसाद को पीआरवी हाटा से रामकोला थाने में भेजा गया है। संवाद

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कुशीनगर। जिले की डायल-112 सेवा में तैनात 123 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। एसपी केशव कुमार के निर्देश पर तीन साल से तैनात आठ एसआई समेत सभी पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है।