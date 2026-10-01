Kushinagar News: महापरिनिर्वाण मंदिर में पर्यटकों ने नवाया शीश
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:45 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:45 AM IST
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कसया। महापरिनिर्वाण मंदिर में बुधवार को देश-विदेश के पर्यटकों की भीड़ रही। श्रीलंका, वियतनाम सहित विभिन्न देशों से पहुंचे पर्यटकों ने तथागत बुद्ध की लेटी प्रतिमा के दर्शन-पूजन कर शीश नवाया।
पर्यटकों ने महापरिनिर्वाण मंदिर में पांचवीं शताब्दी की लेटी प्रतिमा पर चीवर चढ़ाकर पूजा-अर्चना की और मानव कल्याण व विश्व शांति की कामना की। इसके बाद मंदिर परिसर और आसपास स्थित बौद्ध स्थलों का भ्रमण कर उनके इतिहास और महत्व की जानकारी ली। इन दिनों महापरिनिर्वाण मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। इनमें श्रीलंका, वियतनाम सहित अन्य बौद्ध देशों के पर्यटकों की संख्या प्रमुख है। पर्यटक तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के दर्शन कर शांति और आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। संवाद
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पर्यटकों ने महापरिनिर्वाण मंदिर में पांचवीं शताब्दी की लेटी प्रतिमा पर चीवर चढ़ाकर पूजा-अर्चना की और मानव कल्याण व विश्व शांति की कामना की। इसके बाद मंदिर परिसर और आसपास स्थित बौद्ध स्थलों का भ्रमण कर उनके इतिहास और महत्व की जानकारी ली। इन दिनों महापरिनिर्वाण मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। इनमें श्रीलंका, वियतनाम सहित अन्य बौद्ध देशों के पर्यटकों की संख्या प्रमुख है। पर्यटक तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के दर्शन कर शांति और आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। संवाद
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