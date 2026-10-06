Kushinagar News: नगर में आज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:19 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:19 AM IST
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खेलकूद- उदित नारायण इंटर कॉजेल परिसर में दो दिवसीय तहसील स्तरीय खेलकूद एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
कबड्डी- साखोपार किसान इंटर कॉलेज परिसर में एक दिवसीय जनपदीय माध्यमिक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
जागरूकता- कुशीनगर बुद्धा स्नातकोत्तर महाविद्याय परिसर में छह दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12:30 बजे से।
पूजा अर्चना- कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षु का विशेष पूजा अर्चना का आयोजन सुबह 10 बजे से।
कथा- कसया वृद्धा आश्रम के पास रामजानकी नगर वार्ड में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन शाम 06 बजे से।
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कबड्डी- साखोपार किसान इंटर कॉलेज परिसर में एक दिवसीय जनपदीय माध्यमिक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
जागरूकता- कुशीनगर बुद्धा स्नातकोत्तर महाविद्याय परिसर में छह दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12:30 बजे से।
पूजा अर्चना- कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर में बौद्ध भिक्षु का विशेष पूजा अर्चना का आयोजन सुबह 10 बजे से।
कथा- कसया वृद्धा आश्रम के पास रामजानकी नगर वार्ड में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन शाम 06 बजे से।