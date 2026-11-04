Kushinagar News: सुभाष चौक-कोतवाली रोड पर अब नहीं लगेगा जाम

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शहर के बीच से कप्तानगंज-थावे रेल मार्ग गुजरता है। रेल लाइन के दोनों तरफ बसी आबादी के आवागमन की सुविधा के लिए शहर में छह स्थानों पर रेलवे समपार फाटक बनाए गए हैं। इस रेल मार्ग पर एक एक्सप्रेस और एक सवारी गाड़ी समेत कुल छह ट्रेनों का संचालन होता है। इसके अलावा समय-समय पर विशेष ट्रेनें भी इस मार्ग से गुजरती हैं।ट्रेन के आने पर शहर के छह में से पांच रेलवे ढाले एक साथ बंद हो जाते हैं। इससे शहर दो हिस्सों में बंट जाता है। रेलवे फाटक बंद होने के दौरान दोनों तरफ छोटे-बड़े वाहनों की लंबी कतार लग जाती थी। इससे जाम की स्थिति बन जाती थी। कई बार लोगों को जाम से निकलने में घंटों लग जाते थे।लोगों की मांग और शहर की प्रमुख सड़कों पर रोजाना लगने वाले जाम को देखते हुए रेलवे ने सुभाष चौक-कोतवाली मार्ग पर अंडरपास और बाईपास मार्ग पर नोनियापट्टी रेलवे ढाले के पास आरओबी निर्माण को मंजूरी दी थी। इनमें से सुभाष चौक-कोतवाली मार्ग पर अंडरपास का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि नोनियापट्टी में आरओबी का निर्माण कार्य जारी है।रेलवे अधिकारियों के अनुसार, नोनियापट्टी रेलवे ढाले पर निर्माणाधीन आरओबी का काम तेजी से चल रहा है। इसके पूरा होने में अभी करीब दो वर्ष लग सकते हैं। अंडरपास का लोकार्पण करते हुए सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि इसके शुरू होने से शहरवासियों को जाम की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी। अब ट्रेन गुजरने के दौरान भी इस मार्ग से आवागमन जारी रह सकेगा। इससे शहर में यातायात का दबाव कम होगा और लोगों को राहत मिलेगी।लोकार्पण के बाद अंडरपास से वाहनों का आवागमन शुरू होते ही लोगों ने राहत महसूस की। इस दौरान सदर विधायक मनीष जायसवाल, मीनू जिंदल, भुवनेश्वर त्रिपाठी, नथुनी कुशवाहा, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष लल्लन मिश्र, सचिन चौरसिया, आलोक अन्य मौजूद रहे।