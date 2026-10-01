Kushinagar News: गर्भवती महिलाओं की पूरी हुई गोंद भराई की रस्म

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मथौली। सेवा संकल्प अभियान के तहत बाल विकास परियोजना की तरफ से स्थानीय नगर पंचायत के वार्ड नंबर चार पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित संविलियन विद्यालय में बुधवार को आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म कराई गई। वहीं बच्चों को बाल पोषाहार वितरित किया गया। महिलाओं और बच्चों को पोषण,स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए विभाग की ओर से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर चेयरमैन नवरंग सिंह, विभा शाही, सभासद प्रिंस मद्धेशिया, प्रिंस जायसवाल, मानवेंद्र सिंह, दिनेश राव, संध्या गुप्ता, रेखा केजरीवाल, सुनीता शर्मा, सुनीता पांडेय, प्रभावती देवी, सुनीता सिंह व सीडीपीओ आदि मौजूद रहे। संवाद