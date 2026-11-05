फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   The report did not confirm the allegation of ragging.

Kushinagar News: रिपोर्ट में नहीं हुई रैगिंग के आरोप की पुष्टि

Thu, 05 Nov 2026 01:44 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन
The report did not confirm the allegation of ragging.
पडरौना। मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के आरोप के मामले में 11 दिन बाद बुधवार को गठित चार सदस्यीय टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट कॉलेज प्रशासन को सौंप दी। कॉलेज प्रशासन के अनुसार, जांच रिपोर्ट में रैगिंग के आरोप के मामले की पुष्टि नहीं हुई है।
विज्ञापन

बता दें कि 25 अक्तूबर 2026 को मेडिकल कॉलेज के हरका स्थित एकेडमिक ब्लॉक में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की एक छात्रा के साथ कथित रैगिंग का मामला सामने आया था।
विज्ञापन

इस मामले की जांच के लिए कॉलेज प्रशासन ने पहले तीन सदस्यीय टीम गठित की थी,कुछ दिन बाद फिर एक महिला को शामिल कर दिया।
जांच टीम ने बुधवार को प्राचार्य को अपनी रिपोर्ट सौंप दिया।
प्राचार्य ने डॉ. केपी गोड़ ने बताया कि एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे जूनियर व सीनियर सभी छात्राओं से पूछताछ व उनके बयान दर्ज किए गए है, लेकिन पढ़ाई कर रही जूनियर और सीनियर किसी छात्रा ने रैगिंग के आरोप के मामले की जानकारी होने से इनकार किया है। ऐसे में रैगिंग के आरोप के मामले की पुष्टि नहीं हो पाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed