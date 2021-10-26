Kushinagar News: धर्म की राजनीति में उलझाकर विकास के मुद्दों से भटका रही है भाजपा

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पकड़ियार बाजार। स्थानीय बाजार स्थित एक विद्यालय परिसर में रविवार को सपा की ओर से पीडीए की कुशवाहा जन पंचायत की महा जनसभा हुई। इसमें विभिन्न वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों को संबोधित करते हुए सपा नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पीडीए के साथ खड़े होने का आह्वान किया।इस दौरान मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय महासचिव आरएस कुशवाहा ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले विदेशों से काला धन वापस लाने, किसानों की आय दोगुनी करने और महंगाई कम करने समेत कई वादे किए थे। इसके बावजूद आज जनता महंगाई और दूसरी समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विकास के मुद्दों पर बात करने के बजाय हिंदू-मुस्लिम और धर्म की राजनीति को अधिक महत्व दे रही है।उन्होंने कहा कि अपने वोट को बांटने के बजाय पीडीए को मजबूत करना जरूरी है। पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी वर्गों को सम्मान और भागीदारी देने का काम किया है। महंगाई और जनसमस्याओं से राहत दिलाने के लिए पीडीए को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने मतदाता सूची और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चिंता जताते हुए लोगों से अपने मताधिकार के प्रति जागरूक रहने की अपील की। जनसभा को सपा जिलाध्यक्ष रामअवध यादव, सपा नेता विजय प्रताप कुशवाहा, रणविजय सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश राणा, महिला सभा की प्रदेश सचिव काजल यादव आदि ने संबोधित किया।इस दौरान मिठाई लाल यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भगवान दयाल गुप्ता, विवेक ओझा, विजय रथ मोहन, सोनू पहलवान, परवेज, संजय यादव, शैलेंद्र प्रताप यादव, मनोज कुशवाहा, बड़े अंसारी आदि मौजूद रहे।