Kushinagar News: सुकरौली में कृषि विभाग ने किया भूमि का सत्यापन

विज्ञापन

जांच के दौरान यह भी देखा गया कि जिन भूमि अभिलेखों में खेती दर्ज है, वहां वास्तव में कृषि कार्य हो रहा है या नहीं। कई स्थानों पर कृषि भूमि पर मकान, बगीचे अथवा अन्य उपयोग पाए जाने की जानकारी एकत्र की गई। ऐसे मामलों की रिपोर्ट तैयार कर राजस्व अभिलेखों के अनुरूप अद्यतन कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित कृषि आधारित योजनाओं का लाभ केवल पात्र किसानों तक ही पहुंचे।एडीओ (कृषि) प्रवीण ओझा ने बताया कि विभागीय निर्देशों के अनुसार समय-समय पर इस प्रकार का सत्यापन अभियान चलाया जाता है। जांच के दौरान संकलित सभी तथ्यों की रिपोर्ट तैयार कर संबंधित अधिकारियों को भेजी जाएगी, ताकि आवश्यक कार्रवाई करते हुए राजस्व अभिलेखों को वास्तविक स्थिति के अनुरूप अद्यतन कराया जा सके।