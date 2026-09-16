Kushinagar News: पोखरे में डूबने से बुजुर्ग महिला की मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:56 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:56 AM IST
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पकड़ियार बाजार। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौगावां गांव स्थित पकड़ियार बाजार के समीप मंगलवार सुबह पोखरे में बुजुर्ग महिला का उतराया शव मिला। सोमवार शाम फसल की निराई करने गई लोरिक प्रजापति की 62 वर्षीय पत्नी जोनी का पैर फिसलकर पोखरे में गिरने से मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जोनी सोमवार को धान के खेत में निराई करने गई थी। परिजनों के अनुसार, शाम को घर लौटते समय गांव के पश्चिम पोखरे के पास उनका पैर फिसल गया, जिससे वह गहरे पानी में चली गईं और डूब गईं। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की लेकिन कहीं पता नहीं चला। मंगलवार सुबह गांव के कुछ लोगों ने पोखरे में शव उतराया देखकर शोर मचाया। सूचना पाकर मौके पर आई पुलिस ने शव को पोखरे से निकलवाया। परिजनों ने शव की पहचान की। एसओ संजय दूबे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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