Kushinagar News: टीबी मरीजों को एक साल से नहीं मिल रहा है पोषण की धनराशि

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मथौली सीएचसी क्षेत्र के अलग-अलग गांव में करीब 20 टीबी के मरीज चिन्हित हैं। उन्हें पोषण की धनराशि के रूप समें मिलने वाली एक हजार रुपये की धनराशि बीते करीब एक वर्ष से नहीं मिली है। पोषण राशि के लिए कई बार सीएचसी का चक्कर लगा चुके हैं। इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश कुमार मद्धेशिया ने बताया कि टीबी मरीजों के खातों में लंबे समय से पोषण राशि नहीं पहुंच रही है। इसके बारे में उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। संवाद

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मथौली। सीएचसी से जुड़े टीबी मरीजों को मिलने वाले पोषण की धन राशि बीते करीब एक वर्ष से नहीं मिल पा रही है। इससे मरीजों को पौष्टिक आहार खरीदने में दिक्कत हो रही है।